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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu!

Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu!
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25 Ocak 2023 - 18:30
Halid Ziya Uşaklıgil’in aynı isimli romanından ekranlara uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisi beyazperdeye taşınıyor. ‘Bihter’ adıyla sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filmde son olarak Firdevs karakterini canlandıracak oyuncu belli oldu. İşte o bomba isme ve filme dair tüm detaylar…

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerinde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi ‘Bihter’ adıyla film oluyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 2

2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 3

Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizi bu kez de ‘Bihter’ adı ile beyazperdeye taşınıyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 4

BİHTER NEREDE YAYINLANACAK?

İzlenme rekorları kıran Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği film Netflix’te yayınlanacak.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 5

Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dönem filmini Merve Göntem yazıyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 6

Filmde ‘Bihter’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 7

Güzel oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti ve ‘Bihter’ yazarak yeni projesini resmen duyurdu.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 8

Öte yandan dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya ise geçtiğimiz günlerde ‘Aşk-ı Memnu’ filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 9

Bu açıklamaların hemen ardından ‘Nihal’ karakteri için ise Helin Kandemir ile el sıkışıldı.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 10

Firdevs Hanım rolünü ise çok bomba bir isim canlandıracak…

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 11

FİRDEVS ROLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU

tv100’ün haberine göre üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle muhteşem bir performans sergileyen, aynı zamanda en güzel giyinen oyuncuların başında gelen Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 12

Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah anne kızı oynayacak.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 13

Bihter’in netleşen diğer oyuncusu ise Nezaket Erden…

 

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 14

PEYKER’İ KİM CANLANDIRACAK?

Erden, ‘Bihter’ filminde Peyker rolüne hayat verecek.

 

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 15

Nezaket Erden, özellikle “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti…

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 16

BEHLÜL ROLÜNÜN SAHİBİ DE NETLEŞTİ

‘Behlül’ rolü için bu hafta Furkan Andıç, Boran Kuzum, Halit Özgür Sarı ve Serkan Çayoğlu Farah Zeynep Abdullah’la deneme çekimi yaptı ve en iyi uyum Boran Kuzum’la oldu.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 17

Matmazel rolü için ise Ebru Özkan’ın ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisindeki takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 18

ADNAN BEY KİM OLACAK?

15 Mart’ta sete çıkması planlanan film için şimdi Adnan Bey aranıyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 19

Filmin cast görüşmeleri ise devam ediyor.

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 20

AŞK-I MEMNU’NUN YENİ NİHAL’İ HELİN KANDEMİR’İN SÜPER MİNİLİ POZLARI AKILLARI ALDI!

Hazal Kaya’nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir’le anlaşma sağlandı. Güzel oyuncu Helin Kandemir, sosyal medyada merak konusu oldu.

Genç oyuncunun süper minili pozları ise takipçilerini mest etti…

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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 21
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Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu! Gelen isimler bomba… - Sayfa 22
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