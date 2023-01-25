Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu!

BEHLÜL ROLÜNÜN SAHİBİ DE NETLEŞTİ

‘Behlül’ rolü için bu hafta Furkan Andıç, Boran Kuzum, Halit Özgür Sarı ve Serkan Çayoğlu Farah Zeynep Abdullah’la deneme çekimi yaptı ve en iyi uyum Boran Kuzum’la oldu.