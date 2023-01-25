Aşk-ı Memnu filmi Bihter’in Firdevs’i ve Behlül’ü belli oldu!

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ’un başrollerinde yer aldığı ve tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu dizisi ‘Bihter’ adıyla film oluyor.
2008-2010 yılları arasında ekrana gelen ve toplamda 79 bölüm izleyici karşısına çıkan Aşk-ı Memnu dizisi dizinin senaryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı.
Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizi bu kez de ‘Bihter’ adı ile beyazperdeye taşınıyor.
BİHTER NEREDE YAYINLANACAK?
İzlenme rekorları kıran Bergen filminin yönetmenleri Mehmet Binay ve Caner Alper’in yöneteceği film Netflix’te yayınlanacak.
Aşk-ı Memnu eserinden uyarlanan dönem filmini Merve Göntem yazıyor.
Filmde ‘Bihter’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
Güzel oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti ve ‘Bihter’ yazarak yeni projesini resmen duyurdu.
Öte yandan dizide Nihal karakterine hayat veren Hazal Kaya ise geçtiğimiz günlerde ‘Aşk-ı Memnu’ filmini ve yeni Nihal’i kimin canlandıracağını çok merak ettiğini açıklamıştı.
Bu açıklamaların hemen ardından ‘Nihal’ karakteri için ise Helin Kandemir ile el sıkışıldı.
Firdevs Hanım rolünü ise çok bomba bir isim canlandıracak…
FİRDEVS ROLÜNÜN SAHİBİ BELLİ OLDU
tv100’ün haberine göre üç sezon boyunca Camdaki Kız dizisinde Cana rolüyle muhteşem bir performans sergileyen, aynı zamanda en güzel giyinen oyuncuların başında gelen Hande Ataizi, yeni Firdevs Hanım oldu.
Hande Ataizi ile Farah Zeynep Abdullah anne kızı oynayacak.
Bihter’in netleşen diğer oyuncusu ise Nezaket Erden…
PEYKER’İ KİM CANLANDIRACAK?
Erden, ‘Bihter’ filminde Peyker rolüne hayat verecek.
Nezaket Erden, özellikle “İnsanlar İkiye Ayrılır” filmindeki başarılı performansıyla adından söz ettirmişti…
BEHLÜL ROLÜNÜN SAHİBİ DE NETLEŞTİ
‘Behlül’ rolü için bu hafta Furkan Andıç, Boran Kuzum, Halit Özgür Sarı ve Serkan Çayoğlu Farah Zeynep Abdullah’la deneme çekimi yaptı ve en iyi uyum Boran Kuzum’la oldu.
Matmazel rolü için ise Ebru Özkan’ın ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’ dizisindeki takvimi ayarlanmaya çalışılıyor.
ADNAN BEY KİM OLACAK?
15 Mart’ta sete çıkması planlanan film için şimdi Adnan Bey aranıyor.
Filmin cast görüşmeleri ise devam ediyor.
AŞK-I MEMNU’NUN YENİ NİHAL’İ HELİN KANDEMİR’İN SÜPER MİNİLİ POZLARI AKILLARI ALDI!
Hazal Kaya’nın canlandırdığı Nihal rolü için Helin Kandemir’le anlaşma sağlandı. Güzel oyuncu Helin Kandemir, sosyal medyada merak konusu oldu.
Genç oyuncunun süper minili pozları ise takipçilerini mest etti…