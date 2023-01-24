Sinan Ateş Sorusu Bahçeli’yi Kızdırdı!

Sinan Ateş cinayetinin yankıları siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Bugün partisinin Meclisteki grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye toplantı çıkışında bir gazeteci cinayetle alakalı bir sual yöneltti. Bahçeli’nin gazeteciye verdiği “İşine bak” cevabı dikkat çekti.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’nın Çankaya ilçesinde motosikletli kişiler tarafınca silahlı saldırıya uğraması gündem olmuştu. Olayla alakalı hukuki süreç devam ederken siyasilerin mevzuyla alakalı tutumları da takip ediliyor. MHP lideri Bahçeli’nin vakadan sonrasında bir müddet suskunluğunu koruması dikkat çekmişti.

“MHP’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR” HAKKINDA SORU SORDU

Bugün Bahçeli MHP’nin öbek toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı, toplantının sonrasında ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerden biri Bahçeli’ye “Sinan Ateş cinayetinde MHP’ye yönelik suçlamalar olduğuna” dair bir sual yöneltti. Bahçeli’nin gazeteciye verdiği reaksiyon ise dikkat çekti.

Bahçeli, gazeteciye “İşine bak, hadi bakalım” diyerek cevap verdi.