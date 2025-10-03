Deprem Uzmanı Şener Üşümezsoy’dan TGRT’ye ‘Badem Bıyık’ Tepkisi

Marmara Bölgesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. Depremin ardından, Tekirdağ Marmara Ereğlisi açıklarında yaşanan sarsıntı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere TGRT canlı yayınına katılan deprem uzmanı Şener Üşümezsoy, kanala sert sözlerle tepki gösterdi.

Yayında Üşümezsoy’un ekranda kullanılan fotoğrafının yapay zekâ ile hazırlandığı ortaya çıktı. Ünlü deprem uzmanı, görüntünün kendisine benzemediğini belirterek tepki gösterdi ve TGRT rejisini eleştirdi. Üşümezsoy, “Kendilerinin istediği gibi badem bıyıklı bir adamı bağlasınlar” ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından yayın apar topar sona erdirildi ve Üşümezsoy yayından alındı.

AFAD, depremin derinliğini 6,71 kilometre olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi büyüklüğü 5,3 olarak duyurdu. İstanbul Valiliği ise yaşanan sarsıntı sonrası dört binayla ilgili hasar ihbarı aldıklarını, herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

Şener Üşümezsoy, TGRT canlı yayını sırasında yaptığı açıklamada, kendisiyle ilgili yanlış görsel kullanılmasına tepkisini dile getirdi:

“Youtube’a yükleyin ama yapay zekalı bir adam koymayın, benim resimlerimden birini koyun. Eğer tipim ilgilerini çekmiyorsa bağlanmayın bana. Kendilerinin istediği gibi badem bıyıklı bir adamı bağlasın.”

Uzman, özellikle yapay zekâ ile oluşturulan fotoğrafların yayında kullanılmasına karşı olduğunu belirterek, canlı yayın sırasında kendisine ait doğru görüntülerin kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Üşümezsoy’un tepkisi, medya ve yapay zekâ teknolojilerinin kullanımı konusunda tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.