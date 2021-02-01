Aşı Yaptırmayanlar İçin Hükümet Düğmeye Basıyor!

Pandemiyle mücadele sürecinde son alınan normalleşme kararlarının ardından, son bir hafta içerisinde yaşanan vaka sayısındaki artış “atak” olarak nitelendiriliyor. Bu artışların neticesinde hükümette ‘aşısız’ olarak nitelendirilen kesime yeni önlemler alınabiliceği konuşuluyor.

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirmelerde, artan rakamlara son bir haftadaki bayram hareketliliğinin de ekleneceği yorumları yapılıyor.

Ölüm oranlarının düşük olması aşılamaya bağlanırken, uzmanlar bu durumu “aşısızların salgını-pandemisi” olarak nitelendiriyor. Verilen bilgiye göre okulların eylülde açılması planları yapılırken, eski kurallar yerine yeni dönem için yeni kurallar tartışılıyor.

Uzmanlar, “Çünkü, bu dönemin pandemisini daha önceki dönemle kıyaslamak doğru değil. Şimdi geniş bir aşılı kitle var, bu daha da artacak. Ayrıca hastalığı geçirenler nedeniyle toplumsal bağışıklık da artıyor. Bundan sonra yeni kurallar belirlenecek” diyor.

Tiyatro, sinema, AVM, konser, fuar…

Haftalardan beri tartışılan ‘aşı yaptıranlara pozitif ayrımcılık’ta uygulama noktasına gelindiği belirtiliyor. Ancak bu uygulamada, aşısız öğrencilerin eğitimden alıkonulması veya kamu hizmetlerine sınırlama getirilmesi gibi öneriler gündemde değil.

Sadece bu alanlardaki lokanta, kafeterya, kütüphane gibi sosyal donatıları aşısızların kullanmasının yasaklanması gündemde bulunuyor. Bu sınırlamanın daha çok sosyal hayata yönelik konularda olacağı, tiyatro, sinema, AVM, konser, fuar gibi mekanlara aşısız gidilmemesi gibi kuralların tartışıldığı belirtiliyor.

Aşı yaptırmayanların sağlık giderlerinin karşılanmaması gibi önerilere ise sıcak bakılmadığı ifade ediliyor.