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Futbol Federasyonu’ndan Flaş Şenol Güneş Kararı!

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Futbol Federasyonu’ndan Flaş Şenol Güneş Kararı!
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10 Eylül 2021 - 14:49
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklamada, “A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz” denildi.

ŞENOL GÜNEŞ’İN SON DÖNEM MİLLİ TAKIM KARİYERİ

1 Haziran 2019 tarihinde milli takımın başına geçen Şenol Güneş, son döneminde ay yıldızlı takım ile 32 maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu 32 maçta 15 galibiyet alırken, 10 beraberlik elde etti. Şenol hoca bu çıktığı maçlarda da 7 mağlubiyet aldı.

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