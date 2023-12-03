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Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi…Nikahtan ilk kareler

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi…Nikahtan ilk kareler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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03 Aralık 2023 - 0:13

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen ve Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, bu akşam Halas Gemisi’nde gerçekleşen sade bir düğün töreniyle evlendi.

Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi...Nikahtan ilk kareler


SOMER ŞEF’TEN ÖZEL MENÜ
Törende Alina Boz Vivienne Westwood marka gelinlik giyerken Umut Evirgen özel dikim smokin giydi. Tuvana ve Selim Demir’in dekorasyonunu üstlendiği törende nikahın ardından misafirler Somer Şef’in özel olarak hazırladığı menü eşliğinde yemek yedi.

 

 

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi...Nikahtan ilk kareler

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahın öncesinde çiftin yakın arkadaşları Necip Memili bir konuşma yaparken çiftin düğün fotoğraflarını Bige Yalın, aile fotoğraflarını da Muhsin Akgün çekti.

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi...Nikahtan ilk kareler

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

 

Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim, Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral, Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya, Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz, Cihan Şimşek, Kerem & Almıla Atabeyoğlu gibi birçok ünlü isim katıldı. Halas Gemisi’ndeki törenin ardından davetliler eğlenceye La Boom’da devam etti.

 

 

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi...Nikahtan ilk kareler

BİR DEVİR KAPANIYOR

Nikahta nikah şahitliği yapan Özge Özpiriçci ” Bir devir kapanıyor” dedi.

 

 

Alina Boz ve Umut Evirgen evlendi...Nikahtan ilk kareler

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