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Erdoğan’ın Programını Takip Eden Gazetecilere Merdiven Altı PCR Testi !

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Erdoğan’ın Programını Takip Eden Gazetecilere Merdiven Altı PCR Testi !
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16 Eylül 2021 - 16:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini takip etmek isteyen gazeteciler için yapılan PCR testinin sağlıksız bir ortamda gerçekleştirilmesi tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma Mersin’e yapacağı ziyaretini takip etmek isteyen basın mensupları için yapılan PCR testinin sağlıksız bir ortamda alınması tepki çekti. Yangın merdiveninin yanında, yerlere atılmış sigara izmaritleri ve biriken pis suların biriktiği alanda görevlinin de gerekli önlemi almadan çöp kutusunun yanında numune alınması dikkati çekti.

Mersin Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce, Erdoğan’ın kente yapacağı ziyareti takip etmek isteyen gazetecilere yönelik çıkartılacak giriş kartları için bir hafta önce çalışma başlatıldı. Yapılan duyuruda Erdoğan’ın programını takip eden gazetecilerin PCR testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Belirtilen süre içinde PCR testini ilgili sağlık kuruluşlarında yaptıran gazeteciler sonuçları ilgili müdürlüğe bildirdi. Sözcü’den Ali Ekber Şen imzalı habere göre, programı takip etmek isteyen gazetecilerden kimisinin PCR testi yaptırmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine basın mensuplarına yönelik dün geçilen duyuruda PCR testi yaptırmayanların perşembe günü en geç 10.00’a kadar Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne başvurmaları halinde söz konusu testi yaptırabilecekleri sonucu gün içinde alınarak Valilik Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne mail olarak bildirilmesi istendi.

Söz konusu duyuru üzerine PCR testi yaptırmayan basın mensupları sabahın erken saatlerinde PCR testi yaptırmak üzere Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne gitti. Gazeteciler kayıtlarını yaptırdıktan sonra numune alım işlemi gerçekleşti. Binanın dışında yangın merdiveninin altına yönlendirilen gazetecilerden sürüntü yöntemi ile numuneler alındı.

İlgili görevli sigara izmaritleri ve pis su birikintilerin görüldüğü ve çöp kutusunun hemen yanı başında numuneleri aldı. Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dışında hijyen koşullarına uygun olmayan bir ortamda PCR numunesi veren gazetecilerin şaşkınlıkları gözlerden kaçmadı.

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