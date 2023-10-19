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2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga’nın yeni tahminleri tüyler ürpertti

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga’nın yeni tahminleri tüyler ürpertti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ekim 2023 - 15:23
Baba Vanga’nın 2024’e dair kehanetleri ortay açıktı. Her sene kenahetleriyle gündem olan Baba Vanga’nın 2024 için dünyayı bekleyen felaket tahminleri duyanlarda şok etkisi yarattı.

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 1

Baba Vanga‘nın daha önce Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana‘nın ölümünü, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit‘i öngördüğü iddia edilmişti. 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiş olan Baba Vanga‘nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğu ileri sürülüyor. Kör Kahin‘in geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiğine inanılıyor. İşte Baba Vanga‘nın 2024 kehanetleri…

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 2

KÜRESEL EKONOMİK KRİZ
Baba Vanga2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacağını tahmin etti. Bu krizin, artan borç seviyeleri, jeopolitik gerilimler ve ekonomik gücün Batı‘dan Doğu‘ya kayması gibi birçok faktör tarafından tetikleneceğini öngördü.

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 3

KANSERİN TEDAVİSİ BULUNACAK
Baba Vanga2024‘ün kanser için mucizevi bir tedavinin keşfedileceği ve sonunda insanlığı bu yıkıcı hastalıktan kurtaracağı yıl olacağını tahmin etti.

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 4

KÜRESEL ISINMA FELAKETİ!
Baba Vanga, küresel ısınmanın da etkisiyle 2024 yılında yıkıcı hava olaylarının ve doğal afetlerin olacağını tahmin etti. Kasırga, yangın ve sellerin sayısının artacağını belirten Baba Vanga, bu olaylarda büyük can kayıpları olacağını aktardı. Kahin, ayrıca Pasifik Kıyıları bölgesinde önemli hasara ve can kaybına neden olacak büyük bir deprem olacağını da söyledi.

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 5

SİBER SALDIRILARA DİKKAT
Baba Vanga, 2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacağını tahmin etti. Bilgisayar korsanlarının daha sofistike hale geleceği ve elektrik şebekeleri, su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıları hedef alacağı konusunda uyardı.
Bu saldırılar potansiyel olarak yaygın bir kesintiye ve kaosa neden olabileceği gibi ulusal güvenlik için de bir tehdit oluşturabilir.

2024 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga'nın yeni tahminleri tüyler ürpertti - Sayfa 6

UZAYLILARLA TEMAS
Baba Vanga, insanlığın önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kuracağını tahmin etti.

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