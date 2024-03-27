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Liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu

Liderlerin hangi sandıklarda oy kullanacağı belli oldu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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27 Mart 2024 - 18:11

Yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart Pazar sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye’de, siyasi parti liderlerinin oy kullanacakları yerler de belli oldu.

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