Fiat, 500 serisi ile yakaladığı ivmeyi daha da genişletmeyi planlıyor. Firma, Türkiye pazarı için de yeni Fiat 600e modelini satışa çıkardı. Fiat 600e, 5 kapılı model olarak satışa çıktı ve tam elektrikli bir motora ev sahipliği yapması ile dikkat çekiyor. Ayrıca tasarım olarak da birkaç farklılık ile gelen araç, aile kullanımına da uygun olarak geliyor. İşte Yeni Fiat 600e özellikleri ve fiyatı…

Fiat 600e, 156 HP elektrikli motoru ile yeterli performans sağlıyor

İtalyan ruhunu tam olarak yansıtan araç serisi olarak bilinen ve oldukça sevilen Fiat 500 serisinden sonra Fiat 600 serisi, oldukça farklı bir tasarım ile geliyor. Teknoloji, güvenlik, konfor, ve elektrikli araç deneyimini beraberinde sunan otomobil, kompakt tasarımı ile ilgi çekiyor. Şehir hayatına uyum sağladığı belirtilen araç, 600 La Prima donanım seviyesi ile şu anda satın alınabiliyor. Çok yakında Urban paketinin de satışa çıkacağı belirtilen araca ek olarak Yeni 600 Hibrit modelinin de çok yakında geleceği duyuruldu.

115 kW’lık yani 156 HP gücü ileten önden çekişli elektrikli motoru sayesinde 0’dan 100 kilometre hıza yalnızca 8,5 saniyede ulaşabiliyor. Bununla birlikte WLTP standardı ortalama çevrimine göre 400 kilometre, şehir içi çevrimine göre ise 591 kilometre’ye varan menzil sunuyor.

FIAT Marka Direktörü Altan Aytaç, “Modern tasarımı ve zengin donanım seviyesiyle pazara sunulan 600’ün elektrikli ve hibrit motor seçeneklerinin Türkiye otomobil pazarında da beğeni toplayacağına inanıyorum. FIAT’ın B segmentine dönüşünü simgeleyen Yeni Fiat 600, aynı zamanda markamızın elektrikli sürüş alanındaki iddiasını da yansıtıyor. FIAT 600, tam elektrikli 600e ve 600 Hybrid motor seçenekleri ile çevre dostu sürüş deneyiminin kapılarını açıyor. Keyif veren bir sürüş deneyimi sunan Fiat 600, B-HB ve B-SUV dünyalarının kompakt ve aynı zamanda yerden yüksek sürüş dinamiklerini bir araya getiriyor” diyerek markanın elektrifikasyon yolculuğuna 600 serisi ile devam ettiğini belirtti.

Ayrıca belirtilene göre Fiat 600e, 27 dakikalık 100kW’lık DC hızlı şarj soketi ile yüzde 20’den yüzde 80’e şarj edilebiliyor. Boyutlarına gelecek olursak, Fiat 600, 1781 mm genişliğe, 4171 mm uzunluğa, 1523 mm yüksekliğe sahip ve 360 litre bagaj hacmi sağlıyor.

Yeni Fiat 600e günlük hayatı kolaylaştıran ileri teknolojiye sahip güvenlik ve sürüş destek özellikleriyle donatılıyor. Seviye 2 otonom sürüş destek sistemleri ile güvenliğine de katkı sağlıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme sistemi (ACC), Akıllı Hız Yardımcısı, Kör Nokta Asistanı, Elektrikli Park Freni, Otomatik Acil Durum Freni, ve Sürücü Yorgunluk Algılama gibi özellikleri ile de rakiplerine kıyasla öne çıkıyor. Fiat 600 fiyatı ise 1 milyon 399 bin 900 TL’den başlıyor.

Peki siz Fiat 600e özellikleri ve tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Fiat 600e modelini bu özellikleri ve fiyatı ile tercih eder miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.