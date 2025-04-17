ARSENAL VE INTER YARI FİNALDE

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı sona erdi. Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda sahneye çıkan dev takımlar arasından Arsenal ve Inter, yarı finale yükselen son iki ekip oldu. Nefes kesen rövanş mücadelelerinin ardından futbolseverler, final yolundaki eşleşmeleri büyük bir merakla bekliyor.

ARSENAL, REAL MADRID ENGELİNİ GEÇTİ

İlk maçta Emirates Stadyumu’nda Real Madrid’i 3-0 gibi net bir skorla geçen Arsenal, rövanş maçında da İspanya’da üstünlüğünü korumayı başardı. İngiliz temsilcisi, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup ederek toplamda 5-1’lik skorla adını yarı finale yazdırdı.

Maçta dikkat çeken anlar şöyle gelişti:

13. dakikada Bukayo Saka penaltıdan yararlanamadı.

dakikada Saka’nın golüyle Arsenal 1-0 öne geçti.

dakikada Vinicius Junior skoru eşitledi.

90+4. dakikada Gabriel Martinelli sahneye çıkarak Arsenal’i galibiyete taşıdı.

INTER, BAYERN MÜNİH’İ ELEYEREK YARI FİNAL BİLETİNİ ALDI

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Inter, ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Bayern Münih karşısında sahasında 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi. İtalya temsilcisi, toplamda 4-3’lük skorla adını son dört takım arasına yazdırdı.

Maçın öne çıkan anları:

52. dakikada Harry Kane , Bayern’i 1-0 öne geçirdi.

dakikada Lautaro Martinez skoru eşitledi.

dakikada Pavard , Hakan Çalhanoğlu’nun asistinde Inter’i öne geçirdi.

dakikada Eric Dier skoru 2-2 yaptı, ancak bu yeterli olmadı.



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonunun yarı finalinde şu eşleşmeler yer alıyor:

Arsenal – Paris Saint-Germain (PSG)

Inter – Barcelona

İlk maçlar 29-30 Nisan’da, rövanşlar ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena‘da oynanacak.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com