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Arsaya başvuru 15 Kasım’a uzadı

Arsaya başvuru 15 Kasım’a uzadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Kasım 2022 - 9:56

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçecek arsa ve iş yerleri için başvuru süresi uzatıldı.

Arsaya başvuru 15 Kasım’a uzadı

10 Ekim’de başlayan başvuruların 7 Kasım’da sona ermesi beklenirken, yeni tarih 15 Kasım oldu. Proje kapsamında 1 milyon altyapılı konut arsası ve 10 bin işyeri uygun fiyat ve ödeme koşulu ile dar gelirli vatandaşa sunulacak. Arsa için e-devlet ve Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapılıyor. İş yerine başvuru ise e-devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleşiyor.

Müstakil parseldeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Müşterek parsellerde fiyat 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlayacak. Hak sahibi olanlar yüzde 10 peşinat sonrası 10 yıl faizsiz ödeme imkanına kavuşacak. İş yerinde fiyat 350 bin liradan, taksitler 2 bin 633 liradan başlayacak. İşyerinde de peşinat yüzde 10 olurken, 120 ay vadeli ödeme yapılacak.

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