EYT’li milyonlara 15 madde uyarısı geldi!

tv100.com yazarı EYT’lilerle ilgili bir yazı yazdı ve emekli olacak olanları 15 madde için uyardı. “Şimdiden hayırlı olsun…” diyen Özgür Erdursun, hangi statüden emekli olacağınızı, prim gün sayısı, işveren kodu gibi unsurlara dikkat edilmesi istendi ve acil olarak şu önerilerde bulundu.