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EYT’li milyonlara 15 madde uyarısı geldi!

EYT’li milyonlara 15 madde uyarısı geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Aralık 2022 - 16:11
EYT’li milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Emekli olmak isteyenleri kapsayan 15 maddelik uyarı açıklandı. İşte emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiren detaylar…

tv100.com yazarı EYT’lilerle ilgili bir yazı yazdı ve emekli olacak olanları 15 madde için uyardı. “Şimdiden hayırlı olsun…” diyen Özgür Erdursun, hangi statüden emekli olacağınızı, prim gün sayısı, işveren kodu gibi unsurlara dikkat edilmesi istendi ve acil olarak şu önerilerde bulundu.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 2

tv100.com yazarı Özgür Erdursun’un “EYT’lilerin 15 maddede emeklilik süreci” başlıklı yazısı:

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 3

1- EYT’li olup olmadığınızı öğrenin.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 4

2- Hangi statüden emekli olacağınızı son 2 bin 520 gün bildirilen primlerinize göre (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığında) daha fazla gününüz varsa öğrenin ve en çok prim hangi statüdeyse hesaplayın.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 5

3- Hangi statüden SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, Banka Sandığı emekli olacaksanız emeklilik için prim gününüz ve sigortalılık sürenizi tespit edin.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 6

4- Prim gün sayısı eksiklerinizi SGK’ya borçlanma imkânınız varsa borçlanma ile (doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması gibi 5510 SK. Madde 41) eksik günlerinizi tamamlayın, borçlanma hakkınız yoksa ya da borçlanma ile prim gün sayınızı tamamlayamıyorsanız, eksik günleri nasıl tamamlayacağınızı öğrenin ve eksik primlerinizi tamamlayın.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 7

5- Sigortalı sürenizi 18 yaş baz alınarak kadınlar 20, erkekler 25 yıllık sigortalılık sürenizi tespit edin, erkeklerde 25 yıl tamamlanmıyorsa sigorta öncesi süreler için SGK’ya borçlanma hakkınız varsa borçlanma yapın ve sigortalık sürenizi tamamlayın.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 8

6- EYT yasasının çıkması ile yasanın yürürlük tarihinde emeklik için çalışmıyorsanız SGK’ya Tahsis Talebi için müracaatta bulunun, isterseniz e-devlet üzerinden ya da Tahsis Talep Formunuzu doldurup iadeli taahhütlü posta ile emeklilik müracaatında bulunabilirsiniz.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 9

7- Çalışıyorsanız öncelikle emekliliği hak ettiğinizi belgelendirecek yazıyı SGK’dan alın ve işverene teslim edin.

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EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 10

8- İşveren kod: 8 ile emeklilik nedeniyle işten çıkışınızı yapmalı.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 11

9- İşten çıkışınız yapıldıktan sonra emeklilik için bağlı bulunduğunuz il, ilçe Sosyal Güvenlik Kurumuna Tahsis Talep (emeklilik) başvurusunda bulunun, e-devlet ya da iadeli taahhütlü posta ile emeklilik Tahsis Talep Formunuzu doldurup, müracaatta bulunun.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 12

10- Son çalıştığınız iş yerinde bir yıl ve üzerinde çalışmalarınız varsa gün, ay, yıl olarak kıdem tazminatınızı ve kullanmadığınız yıllık izin, sosyal haklarınızı talep edeceksiniz. Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi konusunda işverenin size yazılı talepte bulunması gerekir. Bunu kabul etmezseniz tazminatınızın peşin ödenmesi gerekir. Taksitli tazminatı kabul ederseniz, taksitlere mevduata uygulanan en yüksek faizin uygulanarak size ödenmesi gerekir.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 13

11- İşverenle emeklilik sonrasında çalışıp çalışmayacağınız konusunu konuşun, emeklilik sonrası tekrar çalışacaksanız, emeklilik sonrasında işveren tekrar sigorta işe girişinizi SGK’ya SGDP ile (Sosyal Güvenlik Destek Primi) bildirecek.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 14

12- Artık siz emekli olmuş, tazminatınızı almış ve emekli olarak tekrar işe başlayan kişi olacaksınız.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 15

13- Emekli olduktan sonra çalışanların emekli aylıklarından mevcut yasalarımıza göre kesinti yapılmaz.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 16

14- Emekli olduktan sonra tüm tazminat ve yasal haklarınızı aldıktan sonra tekrar çalışmak istemiyor ve kendi adınıza şahıs işletmesi açmak ya da şirket kurmak, şirket ortağı almak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz, emekli olduğunuz için BAĞ-KUR primi ödemezsiniz. Ayrıca emekli aylığınızdan mevcut yasalarımıza göre kesinti yapılmaz.

EYT'li milyonlara 15 madde uyarısı geldi! Flaş prim, yaş ve borçlanma ayrıntısı - Sayfa 17

15- Şahıs işletmeniz, şirket ortaklığınız, Esnaf Odasına, Ticaret Sicile, Ziraat Odasına kaydınız var ve emekli olmuşsanız bu faaliyetlere devam edebilirsiniz. Bu durumda BAĞ-KUR primi ödemezsiniz, emekli aylığınızdan mevcut yasalarımıza göre kesinti olmaz.

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