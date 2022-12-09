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CHP, asgari ücret teklifini açıkladı

CHP, asgari ücret teklifini açıkladı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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09 Aralık 2022 - 14:54

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, düzenlediği basın toplantısında CHP’nin asgari ücret teklifiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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CHP’nin asgari ücret teklifinin 10 bin 128 TL olduğunu ifade eden Ağbaba şunları kaydetti:

Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10 seviyesine çekilmelidir.

Vergi dilimi matrahları geçmişten gelen eksik hesaplamaları giderecek şekilde yeniden güncellenmelidir.

İşverenlerimiz de bu süreç içerisinde desteklenmeli, işverenlere verilen yüzde 5’lik SGK prim desteği en az yüzde 10’a yükseltilmelidir. Yüzde 10’a yükseltilecek SGK prim desteği asgari ücretliye yansıtılmalıdır.

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Asgari ücret belirlenirken resmi enflasyon dışında büyüme oranları göz önüne alınmalı, ekonomik büyümeden asgari ücretliye pay verilmelidir.

En düşük emekli aylığı asgari ücretli seviyesine çekilmelidir.

Ayrıntılar geliyor…

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