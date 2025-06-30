Fenomen Gerilimi Büyüyor: Şeyma Subaşı’ndan Sert Tepki

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, adının sürekli içeriklerde kullanılmasından rahatsızlığını dile getirdi. Subaşı, kendisine yönelik videolar paylaşan fenomen Miray Akovalıgil’e çok net bir mesaj gönderdi. “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin” diyen Subaşı, aksi halde hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Daha önce benzer içeriklere sessiz kalan Subaşı, bu kez açık bir şekilde sabrının kalmadığını belirtti. Akovalıgil’in kendisi hakkında yaptığı paylaşımların devam etmesi hâlinde gerekenin yapılacağını vurguladı.

Şeyma Subaşı’nın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Ünlüler ile fenomenler arasındaki dijital etkileşim ve sınırlar bir kez daha gündeme taşındı.