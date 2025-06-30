  1. Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Fenomen Gerilimi Büyüyor: Şeyma Subaşı’ndan Sert Tepki

Fenomen Gerilimi Büyüyor: Şeyma Subaşı’ndan Sert Tepki

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
yayınlandı
featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, adının sürekli içeriklerde kullanılmasından rahatsızlığını dile getirdi. Subaşı, kendisine yönelik videolar paylaşan fenomen Miray Akovalıgil’e çok net bir mesaj gönderdi. “Lütfen bir daha beni içeriklerinize dahil etmeyin” diyen Subaşı, aksi halde hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Daha önce benzer içeriklere sessiz kalan Subaşı, bu kez açık bir şekilde sabrının kalmadığını belirtti. Akovalıgil’in kendisi hakkında yaptığı paylaşımların devam etmesi hâlinde gerekenin yapılacağını vurguladı.

Şeyma Subaşı’nın bu çıkışı, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük yankı uyandırdı. Ünlüler ile fenomenler arasındaki dijital etkileşim ve sınırlar bir kez daha gündeme taşındı.

Fenomen Gerilimi Büyüyor: Şeyma Subaşı’ndan Sert Tepki
Yorum Yap
Haberle ilgili daha fazlası:

Tamamen Ücretsiz Olarak Bültenimize Abone Olabilirsin

Yeni haberlerden haberdar olmak için fırsatı kaçırma ve ücretsiz e-posta aboneliğini hemen başlat.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Giriş Yap

Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!

Giriş Yap
Bizi Takip Edin
Bize Katılın
Facebook Twitter Linkedin Pinterest Youtube Instagram Whatsapp