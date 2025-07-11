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Birkin’in Hermès Çantası 400 Milyon TL’ye Satıldı!

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Moda dünyasında tarihi bir satış gerçekleşti. Ünlü Fransız sanatçı Jane Birkin’e ait ikonik Hermès Birkin çantası, Sotheby’s müzayede evi tarafından tam 10 milyon dolara yani yaklaşık 400 milyon TL’ye satıldı. Çantanın bu rekor fiyatla satılması, onu şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı çanta unvanına taşıdı.

1985-1994 yılları arasında neredeyse her gün Jane Birkin tarafından kullanılan bu çanta, zamanla yıpranmış olsa da taşıdığı tarihsel ve kültürel değer ile büyük ilgi gördü. 1994 yılında AIDS araştırmalarına bağış amacıyla satışa sunulan çanta, daha sonra dünyaca ünlü müzelerde sergilenmişti.

Sotheby’s Çanta ve Aksesuarlar Başkanı Morgane Halimi, bu satışın “eşsiz geçmişe sahip ikonik parçaların koleksiyonerler için ne denli değerli olduğunu” bir kez daha kanıtladığını belirtti. 10 dakikayı bulan yoğun teklif savaşının sonunda, çanta Japon bir koleksiyoncuya satıldı.

Birkin’in Hermès Çantası 400 Milyon TL’ye Satıldı!
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