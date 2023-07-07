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Arda Güler, resmen Real Madrid’de! İşte tarihi imza töreninden görüntüler

Arda Güler, resmen Real Madrid’de! İşte tarihi imza töreninden görüntüler
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Temmuz 2023 - 17:05
Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşmeye resmen imza attı. Başkan Florentino Perez’in de katıldığı imza töreninde genç yıldız, 24 numaralı formasıyla poz verdi. Güler yaptığı açıklamada, “Bugün hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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