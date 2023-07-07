Kremlin’den ‘Erdoğan-Putin görüşmesi’ açıklaması! ‘Kısa süre içinde…’

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov’a bugün İstanbul’da gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy buluşması soruldu.
Sözcü Peskov, görüşmenin Moskova tarafından yakından izleneceğini vurguladı, “Bu önemli” dedi.
Dmitry Peskov ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 500’üncü günü dolmak üzere olan Ukrayna işgali sürecinde sorunların çözümü için defalarca büyük bir çaba gösterdiğini ve arabuluculuk rolü oynadığını kaydetti. Kremlin sözcüsü, Erdoğan’ın rolünün Rus mevkidaşı Vladimir Putin tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını da ekledi.
TARİH VERİLMEDİ
Öte yandan Kremlin’den yapılan açıklamada “Putin ve Erdoğan kısa süre içinde görüşebilir, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinin sonuçları yakından takip edilecek” dendi.