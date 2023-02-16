Arda Güler 6 milyon lira bağışladı mı? Gerçek ortaya çıktı

Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketinin yaralarını sarmak için televizyon kanallarının ortak yayını ile organize edilen “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına Arda Güler’in 6 milyon lira bağışladığı iddia edildi.
ARDA GÜLER, 6 MİLYON LİRA BAĞIŞLADI İDDİASI
“Türkiye Tek Yürek” kampanyasına spor camiasından destek yağdı. Birçok sporcu ve kulüp başkanı bağışta bulunurken, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in de depremzedeler için 6 milyon lira bağışladığı belirtilmişti. Canlı yayında alt yazıda ismi görünen futbolcu ile ilgili gerçek ortaya çıktı.
KARIŞIKLIĞIN SEBEBİ İSİM BENZERLİĞİ
Arda Güler’in “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığını belirttildi.