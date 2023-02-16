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Arda Güler 6 milyon lira bağışladı mı? Gerçek ortaya çıktı

Arda Güler 6 milyon lira bağışladı mı? Gerçek ortaya çıktı
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16 Şubat 2023 - 15:30
Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’in, depremzedeler için yapılan “Türkiye Tek Yürek” kampanyasına 6 milyon lira bağışladığı bilgisinin doğru olmadığı ve karışıklığın isim benzerliğinden kaynaklandığı belirtildi.

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