Merzigo ve Doğuş Yayın Grubu arasında iş birliği!

Teknoloji tabanlı video monetizasyon ve dijital dağıtım şirketi Merzigo, Türkiye’nin önde gelen medya gruplarından Doğuş Yayın Grubu ile iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.
Bu anlaşma ile Merzigo, Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Doğuş Dijital A.Ş.’nin içeriklerinin dijital platformlarda yönetimini üstlenecek.
Merzigo, endüstrinin öncüsü olarak bilinen bir teknoloji ve monetizasyon şirketi olarak, Doğuş Yayın Grubu ile yaptığı bu iş birliğiyle, sektördeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Anlaşmanın detayları, dijital platformlarda Doğuş Dijital’e ait içeriklerin etkili bir şekilde yönetilmesini kapsıyor. Bu iş birliğinin hem Merzigo hem de Doğuş Yayın Grubu için yeni fırsatlar yaratması amaçlanıyor. Anlaşma ile ayrıca, iki şirketin güçlerini birleştirerek, Türk dizi içeriğinin dünyada dolaşımına da katkıda bulunması hedefleniyor.
Merzigo Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Doğan Çelik, bu yeni iş birliği ile ilgili şunları söyledi:
“Doğuş Yayın Grubu ile bu heyecan verici iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma hem şirketimiz hem de Doğuş Yayın Grubu için büyük bir adımı temsil ediyor. İş birliği ile dijital içeriklerin daha geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturulmasını hedefliyoruz.”