NATO’dan Türkiye’ye destek ziyareti! Dikkat çeken mesajlar…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’ya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yapılan konuşmalarda dikkat çeken mesajlar geldi.
Çavuşoğlu’nun açıklamaları;
NATO 3 bine yakın kişiye barınma sağlayacak. çadır yollayacak. Barınma imkanlarının ülkemize süratle ulaştırılması, kullanılmaları için NATO ekipleri ile çalışıyoruz. Pakistan’dan çok sayıda çadır temin ediyoruz. Siparişlerimizi verdik. Bazı dost ülkelerden de hava kargo uçakları ülkemize geldiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Sekreter Cumhurbaşkanımız ile de görüşecekler. Görüşme sonrası bölgeye gidecekler. Orada Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey, Hatay’da sorumlu, kendilerini karşılayacaklar. Deprem bölgesini ziyaret edecekler.
İsveç ve Finlandiya’nın atması gereken adımlar var. Neticede Türkiye olarak biz her zaman NATO’nun güçlenmesinden yanayız. NATO’nun daha da güçlü hale gelmesi için Türkiye olarak biz de gerekli desteği vermeye devam edeceğiz. NATO’nun misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5 ülkeden, genel bütçeye en çok katkı sağlayan ilk 8 ülkeden biriyiz.
İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN NATO ÜYELİĞİ
(İsveç ve Finlandiya) Bu iki ülke bazı adımlar attı. Bunu biz inkar etmedik. Fakat özellikle İsveç’in bu mutabakat zaptından kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen yerine getirdi demek gerçekçi olmaz. İstediğimiz somut adımları henüz yeterince görmedik. İsveç’te kanun değişti ama PKK/YPG’nin faaliyetleri aynı şekilde devam ediyor. Sonuçta bu yasaları bizi sözde memnun etmek için çıkarmadılar. Bu yasaların gereğini yerine getirmek zorundalar. DEAŞ’ın propagandalarına izin vermiyorlarsa PKK’nın da vermemeleri gerekiyor. Türkiye’nin bu anlamdaki endişelerinin karşılanması gerekiyor.
ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLİNKEN TÜRKİYE’YE GELİYOR
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Pazar günü yola çıkarak bölgeye gelecekler, daha sonra Ankara’ya intikal edecekler, pazartesi sabah görüşmelerimizi gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi görüşeceğiz, mutlaka İsveç ve Finlandiya’nın da üyelikleri gündeme gelecektir.
Stoltenberg’in açıklamaları;
İttifakımıza göstermiş olduğunuz güçlü şahsi taahhütten dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ve Suriye’ye dayanışma mesajları vermek için burada bulunuyorum. Bu NATO’nun kurulmasından bu yana, NATO topraklarında en ölümcül felaketti.
NATO’nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca avroyu Türkiye’ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü.
Finlandiya ve İsveç’in NATO başvurusunun onaylanma zamanı geldiğini düşünüyorum.
(İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması) Ben şahsen böyle bir kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum.