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Araç sahipleri dikkat: LPG’ye de zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: LPG’ye de zam geliyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Mart 2024 - 12:48

Benzin ve motorine gelen zamların ardından otogaza da (LPG) yarından itibaren geçerli olmak üzere 45-50 kuruş zam bekleniyor.

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