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Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor…

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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14 Mart 2024 - 16:06
Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarının yalnızca bir miktar düşüş göstermesine neden olurken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.

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