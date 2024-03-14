Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine büyük zam geliyor…

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli düşüş trendi, Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarını bir nebze olsun geri çekmeyi başarırken, akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.
Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.
Artışın pompa fiyatlarına yansıyacağı öğrenilirken, seçim öncesi akaryakıt fiyatlarına ilave bir zam yapılması beklenmiyor.
Artış sonrası oluşması beklenen fiyat tablosu şu şekilde:
Benzin (İstanbul Avrupa) – 42,13 TL
Benzin (İstanbul Anadolu) – 42,04 TL
Dizel (İstanbul Avrupa) – 42,02 TL
Dizel (İstanbul Anadolu) – 41,95 TL
Benzin (Ankara) – 42,86 TL
Dizel (Ankara) – 42,76 TL
Benzin (İzmir) – 43,36 TL
Dizel (İzmir) – 42,96 TL