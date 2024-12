APPLE, AB YASAĞIYLA 3 İPHONE’U SATIŞTAN ÇEKTİ

Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemelerinin tam olarak devreye girmesiyle birlikte, birçok teknoloji markası, akıllı telefonlarının satışını sonlandırmak zorunda kaldı. Bu düzenlemeler, özellikle cihazların yazılım ve donanım uyumluluğunu zorunlu kılarak üreticilerin mevcut modeller üzerinde değişiklik yapmalarını ve bazılarını piyasadan çekmelerini gerektirdi. Apple, bu süreçte mağazalarından üç farklı iPhone modelinin satışını durdurma kararı aldı.

Bu karar, Apple’ın Avrupa pazarındaki faaliyetlerini etkileyen önemli bir adım oldu. AB’nin getirdiği yeni gereksinimler, üreticilerin daha uzun süre güncelleme sunmalarını, cihazların daha dayanıklı olmasını ve özellikle şarj girişleri konusunda evrensel standartlara uymalarını zorunlu kılıyor. Sonuç olarak, belirli iPhone modelleri bu standartlarla uyumsuz hale geldi ve Apple da satışlarını sonlandırma yoluna gitti.

Satıştan kaldırılan üç iPhone modeli, Apple’ın yeni nesil cihazlarına daha fazla odaklanmasını ve Avrupa’daki regülasyonlara uyum sağlamasını kolaylaştıracak şekilde belirlenmişti. Ancak, bu durum bazı kullanıcılar için endişe yaratmış olsa da, Apple yeni modelleriyle teknolojik yenilikleri ve uyumluluğu artırarak bu geçişi mümkün olan en sorunsuz şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

AB’nin uyguladığı bu düzenlemelerin, sadece Apple için değil, tüm teknoloji devleri için önemli etkileri olacağı öngörülüyor. Yavaş yavaş tüm sektörün, bu yeni kurallar doğrultusunda ürünlerini güncellemesi ve daha çevreci, sürdürülebilir bir teknoloji anlayışına yönelmesi bekleniyor.

Apple, Avrupa Birliği’nin yeni düzenlemeleri doğrultusunda teknoloji dünyasında önemli bir adım attı. AB’nin teknoloji şirketleri üzerindeki baskısı, tekelcilik ve uyum sorunları gibi tartışmalı konuları gündeme getirirken, Apple da bu düzenlemelere uymak zorunda kaldı. Bu doğrultuda, şirket, Avrupa’daki resmi mağazalarında üç iPhone modelinin satışını durdurdu.

EUROPA’DA RESMİ APPLE MAĞAZALARINDA SATIŞTAN KALDIRILDI

Avrupa Birliği, 2024 yılı sonunda tüm mobil cihazlar için USB-C şarj portunun zorunlu hale getirilmesi yönünde yeni bir düzenleme getirmişti. Bu yasa, tüm mobil cihaz üreticilerinin belirli bir şarj portu standardına uymasını gerektiriyor. Apple, bu değişikliklere uymayan ve hâlâ satışta olan bazı iPhone modellerini resmi mağazalarından kaldırmak zorunda kaldı.

The Verge’ün aktardığına göre, artık Avrupa Birliği ülkelerindeki Apple’ın resmi satış noktalarında iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 modelleri bulunmayacak. Bu modellerin, USB-C portu yerine Apple’ın kendi geliştirdiği Lightning portunu kullandığı biliniyor. iPhone 15 serisinin tanıtılmasının ardından, zaten iPhone 14 Pro serisi satıştan kaldırılmıştı. Şimdi ise iPhone SE 3, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 de satıştan çekildi.

NEDEN SATIŞTAN KALDIRILDI?

Bu modellerin satıştan kaldırılmasının ana nedeni, hiçbirinin Avrupa Birliği’nin getirdiği yeni USB-C şarj portu standartlarına uymamasıdır. Avrupa Birliği, 28 Aralık’tan itibaren, USB-C şarj portu olmayan mobil cihazların satışını yasaklamaya başladı. Bu üç iPhone modelinin her birinde, AB’nin gereksinimlerine aykırı olan Apple’a ait Lightning şarj portu bulunuyor. Bu yüzden, bu iPhone modellerinin yanı sıra, USB-C şarj portuna sahip olmayan diğer telefon markaları da Avrupa pazarında satılamayacak.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN DE YENİ DÜZENLEME YOLDA

Apple’ın yalnızca mobil cihazları değil, dizüstü bilgisayarları da etkileyen bir başka düzenleme ile karşı karşıya kalması bekleniyor. 2026’dan itibaren, Avrupa Birliği aynı USB-C şarj portu gereksinimini dizüstü bilgisayarlar için de geçerli kılacak. Bu düzenleme, teknoloji dünyasında daha geniş bir etki yaratacak ve üreticilerin, Avrupa pazarında satış yapabilmek için tüm ürünlerini USB-C portu ile uyumlu hale getirmelerini zorunlu kılacak.

Avrupa Birliği’nin bu tür düzenlemeleri, tüketici elektronik cihazlarının şarj standartlarını birleştirmeyi ve çevre üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor. Apple, bu geçişi sağlamak için ürünlerinde değişiklikler yaparken, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de etkilemeden bu yeniliklere uyum sağlamayı amaçlıyor.

KAYNAK: medyaradar