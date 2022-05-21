AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınav öncesi öğrencilerin gündemine geldi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2021-2022 bahar yarıyılı dönem sonu sınavları 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta yapılacak. Sınavın ardından, 2021-2022 AÖF soru ve yanıtları Anadolum eKampüs’te ilgili dersin sayfasında yer alan Çıkmış Sınav Soruları sekmesinde açıklanacak. Gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, 2022 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

AÖF final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınav öncesinde merak ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından söz konusu sınavlar cumartesi ve pazar günü yapılacak. Başarı notu alt sınır değeri 35 olan AÖF’te başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilecek. Sınav sonrası soru ve cevap anahtarı ile puanları hakkında ön bilgi edinecek olan öğrenciler sonuçlarını Anadolu Üniversitesi’nin yaptığı duyuru sonrası öğrenebilecekler. Ancak AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri geçtiğimiz haftalarda yayınlanan takvimle duyurulmuştu. AÖF takvimine göre, sınavlar 21 Mayıs ve 22 Mayıs’ta gerçekleşecek.

2021-2022 eğitim yılı AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Öte yandan geçmiş sınavlara baktığımızda, sonuçların sınavın ardından 15 gün içerisinde açıklandığı görüldü.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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SINAV SORULARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF bahar dönem ara sınav soruları ve ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Öğrenciler, Anadolu Mobil uygulaması ve eKampüs Sisteminden sorulara erişebiliyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti