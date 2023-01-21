Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!

Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!
3 views
21 Ocak 2023 - 15:56

Antalya’da, apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin, Hülya Çetinkaya (63) ile kızı Filiz Kaplan (46) olduğu tespit edildi. Tartıştığı anneannesi Çetinkaya ile teyzesi Kaplan’ı eve kilitleyip, yangını çıkardığı belirlenen Okan Altay (28), gözaltına alındı.

Yangın, dün saat 18.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 259 Sokak’ta bulunan 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıktı. Okan Altay, içinde yanıcı madde olduğu değerlendirilen 5 litrelik bidon ile birlikte yaşadığı anneannesi Hülya Çetinkaya’nın evine gelip, tartışmaya başladı.

KADES’TEN YARDIM İSTEDİLER

Anneanne ve torunu arasındaki tartışmayı duyan, üst katta oturan, Altay’ın teyzesi Filiz Kaplan da telefonundaki KADES uygulaması üzerinden yardım istedi. Kaplan, daha sonra annesi ile yeğeni Altay’ın dairesine indi. Bu kez Okan Altay ile Filiz Kaplan arasında para anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

 

Antalyada yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu Korkunç detaylar: Torun gözaltına alındı

 

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında, evde yangın başladı. Alevlerin üst kata sıçradığı anlarda, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan incelemede ise 2 kadının cansız bedeni bulundu. Dumandan etkilenen Okan Altay da hastaneye götürüldü.

Antalyada yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu Korkunç detaylar: Torun gözaltına alındı

Filiz KaplanOlay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cansız bedenler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, hastanedeki tedavisinin ardından Okan Altay’ı gözaltına aldı.

YANGIN ÇIKARIP KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEMİŞ

Yapılan incelemede; yangında ölen 2 kişinin, Hülya Çetinkaya ile hemşire kızı Filiz Kaplan olduğu, Okan Altay’ın Yangın çıkarıp, teyzesi ile anneannesinin üzerine evin kapısını kilitlediği belirlendi.

 

Antalyada yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu Korkunç detaylar: Torun gözaltına alındı

 

Altay, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. Hülya Çetinkaya ile Filiz Kaplan’ın cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine gönderildi.

 

Antalyada yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu Korkunç detaylar: Torun gözaltına alındı

 

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsinizBarajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz
İsveç’teki skandal onaya art arda sert tepkilerİsveç’teki skandal onaya art arda sert tepkiler
Bursa’da dehşet! Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılarBursa’da dehşet! Boğarak öldürüp bazanın altında sakladılar
Ataşehir’de dehşet! Kuryeyi ezmeye çalıştıAtaşehir’de dehşet! Kuryeyi ezmeye çalıştı
Binali Yıldırım’ın oğlunun fotoğrafı tartışma yarattı! “Devletin valisi neden orada?Binali Yıldırım’ın oğlunun fotoğrafı tartışma yarattı! “Devletin valisi neden orada?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kate renkli giyindi, Meghan çok terledi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Annesinin boyuna yetişti… Duru genç kız oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci kez anne olan Fahriye Evcen hastaneden çıktı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yer çekimine meydan okudu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da yangında anne ile kızı ölü bulunmuştu!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
33 yıl sonra yaşanan ikinci Titanic faciası
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Irkçılıktan hapis cezası aldı, Nazi bağlantısı olduğu iddia ediliyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahçeli’den İsveç’e sert tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Beste Açar: Uzaylılardan mesaj var
SON DAKİKA HABERLERİ
Ordu’da MHP’li İlçe Başkanı Emilli istifasını zehir zemberek sözlerle duyurdu: ‘Bizi eziyorlar’Ocak 19, 2023-4:22 pm
Ukrayna’da binanın üzerine helikopter düştü: Ukrayna İçişleri Bakanı öldüOcak 18, 2023-5:29 pm
Burhan Çaçan hayatını kaybettiOcak 12, 2023-3:51 pm
İzmir’de korkutan deprem!Ocak 10, 2023-5:13 pm
Çocuk istismarı şüphelisi Sinan Sardoğan, gözaltına alındıOcak 7, 2023-4:08 pm
Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den korkutan tsunami uyarısıOcak 7, 2023-2:33 pm
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı…Ocak 7, 2023-2:14 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !