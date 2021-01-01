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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe…

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe…
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05 Ocak 2022 - 15:53

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe…

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, bu defa yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak poz veren genç oyuncu, doğal haliyle ise sosyal medyayı salladı.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 1

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 2

Yasmin bu defa yatak odasından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Sere serpe uzanarak poz veren ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 3

Nergis Kumbasar ise iddialı tarzıyla çok konuşulan kızı hakkında açıklamada bulunarak, şöyle konuşmuştu:

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 4

 “Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor.”

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 5

“Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum.”

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 6

“Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin’e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.”

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 7

İşte Yasmin Erbil’in yatak odası pozları…

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 8
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 9
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 10

Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor…

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 11
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 12
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 13
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 14
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 15

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 21

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 23

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe… - Sayfa 26

 

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