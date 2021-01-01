Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin yatak odasından paylaştı! Sere serpe…
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Erbil, bu defa yatak odasında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Sere serpe uzanarak poz veren genç oyuncu, doğal haliyle ise sosyal medyayı salladı.
Magazin dünyasının yakından takip ettiği Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor.
Yasmin bu defa yatak odasından paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Sere serpe uzanarak poz veren ünlü isim sosyal medyada gündem oldu.
Nergis Kumbasar ise iddialı tarzıyla çok konuşulan kızı hakkında açıklamada bulunarak, şöyle konuşmuştu:
“Kızım hiçbir zaman açık saçık giyinmedi. Bir genç kıza satılan giysiler neyse onu giyiyor.”
“Mini elbise ve dekolteli giyinmesini de son derece dozunda buluyorum. Hatta onu bazı yaşıtlarında baktığımda benim kızım son derece dozunda olduğunu düşünüyorum.”
“Göz önünde ve güzel bir kız. O yüzden de onu haber yapmak hoşlarına gidiyor. Yasmin’e bu haberlerinin mantığında tıklanma olduğunu da anlattım.”
İşte Yasmin Erbil’in yatak odası pozları…
Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor…