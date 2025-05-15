ARİF KOCABIYIK YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti. Ancak savcılığın itirazı üzerine, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı.

Yaptığı sokak röportajlarıyla sosyal medyada tanınan Arif Kocabıyık, bir kez daha gözaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerdiği iddia edilen bir röportaj kesitini sosyal medya hesabında paylaşması nedeniyle tutuklanan Kocabıyık, 7 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Kocabıyık’ın avukatı tarafından yapılan açıklamaya göre, savcılık daha önce ifade alınarak serbest bırakılan iki ayrı dosyayı gerekçe göstererek, mahkemenin tahliye kararına itirazda bulundu. Avukat, mahkemenin itirazı reddetmesine rağmen savcının doğrudan gözaltı kararı verdiğini belirtti.

Avukatının sosyal medya açıklaması şu şekilde:

“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce ifadesi alınan iki dosyayı gerekçe göstererek kesin tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararını veren mahkeme bu itirazı reddetti. Bunun üzerine savcı kendisi gözaltı kararı aldı.”

7 GÜNLÜK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN YİNE GÖZALTINDA

İlk olarak sosyal medyada paylaştığı röportajda yer alan ifadeler gerekçe gösterilerek gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Kocabıyık, 7 günlük tutukluluğun ardından tahliye edilmişti. Ancak serbest kalışı uzun sürmedi ve yeniden emniyete götürüldü.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇLAMASIYLA İKİNCİ KEZ SORUŞTURMA

Arif Kocabıyık’a yöneltilen suçlamalar, özellikle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamuoyunu provoke edici içerikler paylaşmakla ilgili. Daha önce de benzer nedenlerle ifadeye çağrılan fenomen, bu kez iki ayrı dosya nedeniyle adli sürecin yeniden hedefi oldu.