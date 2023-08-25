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İş Yatırım, faiz kararı sonrasında dolar kuru tahminini düşürdü!

İş Yatırım, faiz kararı sonrasında dolar kuru tahminini düşürdü!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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25 Ağustos 2023 - 12:38
İş Yatırım, Merkez Bankası’nın beklentilerin üzerinde bir artırımla politika faizini yüzde 17,5’ten yüzde 25’e çıkarmasının ardından 2023 sonu dolar kuru tahminini düşürdü.
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