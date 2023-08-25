İş Yatırım, faiz kararı sonrasında dolar kuru tahminini düşürdü!

Merkez Bankası’nın “pozitif sürpriz” yaptığını belirten İş Yatırım, karar sonrası yıl sonu dolar kuru beklentisini 32 liradan 30 liraya çekti. Ayrıca, kurumun yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 61’den yüzde 59’a düşürüldü, 2024 tahmini ise yüzde 33’de sabit kaldı.
Politika faizinin yüzde 29’da zirveyi göreceğini öngören İş Yatırım, eylülde 250, ekimde ise 150 baz puanlık artırımlar ile yüzde 29’a ulaşılacağını düşünüyor.
İş Yatırım, kararın, ticari kredi faiz üst limitinin yüzde 50’nin üzerine, büyük kur korumalı mevduat dönüşlerinde mevduat faizini yüzde 40-yüzde 45 civarına taşıyarak liralaşma stratejisini destekleyeceğini vurguladı.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:
“Türk lirasının değer kaybettiği ve vergi artışları nedeniyle enflasyonun yeniden yükselme eğilimine girdiği bir ortamda Merkez Bankası’nın faiz adımını büyütmesi rasyonel politikalara dönülmeye başlandığı ve siyasi iradenin bu dönüşü desteklediği konusunda bizi ümitlendiriyor.
Beklenenden yüksek faiz artışı, geçtiğimiz hafta sonu açıklanan kur korumalı mevduatı Türk lirasına döndürme hedefleri ile birlikte bakıldığında daha anlamlı hale geliyor.
Para Politikası Kurulu açıklamasında faiz artışlarının devam edeceği veya duracağı konusunda net bir işaret yok. Faiz adımının küçüldüğü temmuz ayında kullanılan ‘parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir’ ifadesi tekrarlanmış. Yapılan faiz artışına rağmen Türk lirası halen ciddi boyutta eksi reel faiz veriyor. Enflasyonu düşürecek bir sıkılaşma için faiz artışının adım küçülterek de olsa devam etmesi gerekiyor.”