EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE PANİK YAŞANDI (1 ŞUBAT 2025)

EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Ege Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geliyor . Son olarak saat 16.29’da 4.4 kişinin birleştiği kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme göre, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
EGE DENİZİ’NDE SÜREN HAREKETLİLİK
AFAD Deprem Dairesi’nin açıkladığı göre, gün içinde Ege Denizi’nde şu anda şu şekilde gerçekleşti:
- 08.31 – 3.9 yaşında
- 08.51 – 2.6 büyüklüğünde
- 09.02 – 3.6 büyüklüğünde
- 13.16 – 4.0 boyutunda
- 15.51 – 4.2 büyüklüğünde
- 16.29 – 4.4 büyüklüğünde
Sabah saatlerinden itibaren devam eden hareketlilik nedeniyle çevre illerinde kısa süreli panik yaşandı . Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki depremlerin takip edileceğini ve kalıcılığın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili değişikliklere devam ediliyor.