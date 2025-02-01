EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE PANİK YAŞANDI (1 ŞUBAT 2025)

EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geliyor . Son olarak saat 16.29’da 4.4 kişinin birleştiği kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme göre, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

EGE DENİZİ’NDE SÜREN HAREKETLİLİK

AFAD Deprem Dairesi’nin açıkladığı göre, gün içinde Ege Denizi’nde şu anda şu şekilde gerçekleşti:

08.31 – 3.9 yaşında

08.51 – 2.6 büyüklüğünde

09.02 – 3.6 büyüklüğünde

13.16 – 4.0 boyutunda

15.51 – 4.2 büyüklüğünde

16.29 – 4.4 büyüklüğünde

Sabah saatlerinden itibaren devam eden hareketlilik nedeniyle çevre illerinde kısa süreli panik yaşandı . Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki depremlerin takip edileceğini ve kalıcılığın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili değişikliklere devam ediliyor.