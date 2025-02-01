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  3. EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE PANİK YAŞANDI (1 ŞUBAT 2025)

EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE PANİK YAŞANDI (1 ŞUBAT 2025)

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Ege Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren art arda depremler meydana geliyor . Son olarak saat 16.29’da 4.4 kişinin birleştiği kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme göre, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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EGE DENİZİ’NDE SÜREN HAREKETLİLİK

AFAD Deprem Dairesi’nin açıkladığı göre, gün içinde Ege Denizi’nde şu anda şu şekilde gerçekleşti:

  • 08.313.9 yaşında
  • 08.512.6 büyüklüğünde
  • 09.023.6 büyüklüğünde
  • 13.164.0 boyutunda
  • 15.514.2 büyüklüğünde
  • 16.294.4 büyüklüğünde

Sabah saatlerinden itibaren devam eden hareketlilik nedeniyle çevre illerinde kısa süreli panik yaşandı . Yetkililer, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtirken, bölgedeki depremlerin takip edileceğini ve kalıcılığın dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Ege Denizi’nde meydana gelen depremlerle ilgili değişikliklere devam ediliyor.

Kaynak:https://www.yenicaggazetesi.com.tr/

EGE DENİZİ’NDE SANAT ARDA DEPREMLER! ÇEVRE İLLERDE PANİK YAŞANDI (1 ŞUBAT 2025)
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