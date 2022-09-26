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Bahar Candan’dan ablası Nihal’i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü

Bahar Candan’dan ablası Nihal’i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü
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26 Eylül 2022 - 14:01

İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan’ın sosyal medya hesabından yayınladığı poz tartışma yarattı. Nihal Candan’la arabada poz veren Bahar Candan’ın paylaşımında ablasının iç çamaşırı göründü. Candan’ın paylaşımına ise “Edep yahu” yorumları yağdı.

Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 1

Tuhaf çıkışları ve ilginç tarzıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Bahar Candan, bu sefer de paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle adından söz ettirmeyi başardı.

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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 2

TAKİPÇİLERİ RAHATSIZ OLDU

Bahar Candan, sosyal medya hesabından ablası Nihal Candan ile arabada verdiği pozu paylaştı.

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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 3

Candan’ın, ablasıyla olan ilginç, bir o kadar da cesur pozuna beğeniden çok eleştiri geldi.

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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 4

Paylaşımda Nihal Candan’ın iç çamaşırının göründüğünü fark eden takipçileri “Edep yahu” diyerek ikiliye tepki gösterdi.

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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 5

İşte Bahar Candan’ın o paylaşımı…

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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 6
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 7
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 8
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 9
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 10
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 11
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 12
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 13
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 14
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 15
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 16
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 17
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Bahar Candan'dan ablası Nihal'i zora sokacak paylaşım! İç çamaşırını herkes gördü - Sayfa 18

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