Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Ankara’da tefecilere ‘Kanca’ Operasyonu: 11 gözaltı

Ankara’da tefecilere ‘Kanca’ Operasyonu: 11 gözaltı
2 views
31 Ocak 2022 - 9:42

Son dakika… Ankara’da tefecilere ‘Kanca’ Operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika... Ankarada tefecilere Kanca Operasyonu: 11 gözaltı

Ankara’da tefecilere yönelik düzenlenen ‘Kanca Operasyonu’nda 11 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün 145 kişiden baskı ve tehditlerle 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı ‘Kanca’ operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında Ankara’nın Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde 9 adreste arama yapılırken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; suç örgütünün 145 şahsı mağdur ettiği, bu şahıslardan tehdit ve baskı unsurlarıyla 5 milyon haksız kazanç sağladığı, ödeme yapmayan mağdurların işyeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, tespit ettikleri adreslere örgüt üyelerini gönderip şahısları alıkoyarak örgüt elebaşının evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları; örgüt liderinin covid pozitif olduğu dönemde bile evinin önüne getirdikleri mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği, mağdurların ev ve işyerlerine tehdit amaçlı giderken küçük kardeşlerini de göndererek “İşi öğrensin, her yere götürün” dedikleri ve örgüte aileden eleman yetiştirdikleri, mağdurların sağlık sorunları gibi sebeplerle parayı ödeyemediği durumlarda, aile üyelerinin adreslerini tespit ettikleri, tehdit ve baskıyla tahsilatı mağdurun yakınlarından yaptıkları, örgütün yöntem olarak ‘içten kesmeli’ olarak adlandırdıkları yöntemi kullandıkları, verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurların borçlarını ödemelerine rağmen ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve işyerlerini sattırarak ödettikleri, mağdurların polise şikayetçi olması durumunda ise tehdit ve baskıyla şikayetlerinden vazgeçirdikleri; bazı mağdurların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

Şüphelilere ait 11 ikamette yapılan aramada; 4 adet pompalı tüfek, 100 adet mermi, tefe kayıtlarının tutulduğu 2 adet ajanda, 25 adet senet, 1 adet pos cihazı ele geçirildi.

 

Son dakika... Ankarada tefecilere Kanca Operasyonu: 11 gözaltı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Danla Biliç’in Göğüs Dekolteli Pozu Beğeni Yağmuruna TutulduDanla Biliç’in Göğüs Dekolteli Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu
Manchester United’ın futbolcusu Mason Greenwood tecavüze kalkıştı!Manchester United’ın futbolcusu Mason Greenwood tecavüze kalkıştı!
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından vetoDerin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto
Gözler bugünkü Kabine’deGözler bugünkü Kabine’de
Son dakika… Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde depremSon dakika… Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ekmeğe Artık Her Ay Zam Gelecek İddiası!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Benzine 58, Motorine 57 Kuruş Zam Kapıda
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Danla Biliç’in Göğüs Dekolteli Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Manchester United’ın futbolcusu Mason Greenwood tecavüze kalkıştı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Derin Talu ile Hakan Sabancı aşkına Talu’nun babasından veto
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gözler bugünkü Kabine’de
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara’da tefecilere ‘Kanca’ Operasyonu: 11 gözaltı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son dakika… Elazığ’da 3.5 büyüklüğünde deprem
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bafetimbi Gomis tekrar Galatasaray’da! Düğümü bonuslar çözdü…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kar Pazarı Vurdu: Yüzde 20-50 Arası Zam
SON DAKİKA HABERLERİ
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Avrupa’nın zirvesine oturdu!Ocak 24, 2022-9:21 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !