Bergüzar Korel’in heyecanı büyüyor

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Bodrum tatilini sürdüren ünlü oyuncu, Hatice Şendil ve Esra Erol’a poz verdi

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali’yi 2010’da kucaklarına almıştı. İkili, geçtiğimiz yıl mart ayında Han’ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Korel ve Ergenç, şu sıralar üçüncü bebekleri Leyla için gün sayıyor.

Tatil sezonunu Bodrum’da açan çiftten Bergüzar Korel, önceki gün yakın dostları Hatice Şendil ve Esra Erol’a poz verdi.

Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncunun fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Korel’in fotoğrafları yaklaşık 400 bin beğeni aldı.