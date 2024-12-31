DEVLET BAHÇELİ’DEN YENİ YIL MESAJI: İMRALI’YA ZİYARET HAYIRLI BİR BAŞLANGIÇ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılına dair yeni yıl mesajında önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti’nin İmralı’ya gerçekleştirdiği ziyaretin, Türk-Kürt kardeşliğine yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

31 Aralık 2024 – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2025 yılına dair yeni yıl mesajında, terörsüz Türkiye ve Türk-Kürt kardeşliği vurgusu yaptı. Bahçeli, mesajında ayrıca DEM Parti‘nin İmralı‘ya yaptığı ziyareti değerlendirdi ve bunun, “hayırlı bir başlangıç” olduğunu belirtti.

Bahçeli, İmralı ile DEM Parti arasındaki görüşmenin, “Türk-Kürt kardeşliğine bağlanan umutları takviye ettiğini” ifade ederek, görüşmenin ardından atılacak adımların çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bahçeli, bu süreçte sözden eyleme geçilmesi gerektiğini belirtti.

Terörsüz ve Huzurlu Türkiye Vurgusu

Bahçeli, 2025‘in “Türk ve Türkiye Yüzyılı”nın ikinci yılı olduğunu ve bu yıl içinde barış ve huzur temelinin atılacağını belirtti. Yeni yılın, Türk milletinin ortak iradesinin güçlendirilmesi için bir fırsat olduğunu ifade eden Bahçeli, terörün ve bölücü unsurların etkisiz hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“Ya bir ve beraber kardeşçe yaşayacağız ya da dış dayatmalarla, bölgesel fay hatlarının kırılmasıyla tetiklenen şiddetli bir yıkıma maruz kalacağız” diyen Bahçeli, bu süreçte milli birlik ve kardeşliği pekiştirmenin tarihi sorumluluk olduğunu söyledi.

Yeni Yılda Huzur ve Barış

Bahçeli, 2025 yılına girerken Türk milletinin yeni bir destan yazacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, Filistin ve diğer mazlum coğrafyalarda devam eden mücadelenin de altını çizdi ve bu kardeşlere Cenab-ı Allah‘tan kolaylık diledi.

Mesajında, yeni Türkiye, yeni yüzyıl ve yeni hayat kavramlarına da yer veren Bahçeli, Türk ve Kürt kardeşliğini tahrip etmeye çalışan her türlü fitneye karşı birlik olunması gerektiğini belirtti.

Teröre Karşı Kararlı Durum

Bahçeli, terörle mücadele konusunda ise kararlı olduklarını ve silahların gömülmesi gerektiğini ifade etti. “Silahlar ya gömülecek ya da silah tutanlar gömülecektir” diyerek, Türkiye’nin iç huzurunu sağlamada teröre karşı kesinlikle ödün verilmeyeceğini yineledi.

Yeni Yıl ve Yeni Umutlar

Bahçeli, mesajını şu sözlerle sonlandırdı: “Yeni yılda, Türk milletinin birliği ve kardeşliğiyle Türkiye, yeni bir destan yazacaktır. 2025, Türk milletinin yılı olacaktır” dedi. Ayrıca, 2025 yılının, Türk ve İslam dünyası için barış ve huzurun hakim olacağı bir yıl olmasını temenni etti.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com/