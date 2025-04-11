ANKARA’DA EĞİTİME KAR ENGELİ!

Ankara’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Ankara Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına sebebiyle eğitim ve öğretime ara verildiğini resmi olarak duyurdu.

VALİ VASİP ŞAHİN AÇIKLADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son veriler doğrultusunda kar yağışının kent genelinde etkili olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat) beklendiğinden eğitime 1 gün ara verilmiştir.”

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ÖZEL KARAR

Valilik açıklamasında ayrıca 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Ankara genelinde tüm özel ve kamu okulları, kurslar ve eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime cuma günü ara verilecek.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI VE FIRTINA BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, Ankara’da yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterecek. Yer yer 15 santimetreye ulaşması beklenen kar örtüsünün yanı sıra kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi.

Valilik, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com