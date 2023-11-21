Magazin basını bu iddiayla çalkalanıyor: İzzet Antebi ile Şeyma Subaşı öpüştü mü?

“Hakkımda bugün çıkan haber tüm detayları ile gerçek dışıdır. Bahsi geçen kişi ile yan yana bile gelmedim hatta orada olduğundan dahi haberim yoktu. Hiçbir doğruluk payı olmayan bu haber hakkında pek tabii ki hukuki olarak ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu kadar gerçekten uzak bir haberi ile insanları meşgul etmek, hayatlarını etkilemek bu kadar kolay olmamalı”