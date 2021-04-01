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Anın Tadını Çıkardı

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Anın Tadını Çıkardı
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22 Ağustos 2021 - 10:51
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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç tatil paylaşımlarına devam ediyor. Tüzünataç sosyal medya hesabından plajdaki eğlenceli anlarını paylaştı. Ünlü oyuncunun keyfinin yerinde olduğu görüldü.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Berrak Tüzünataçtatil yaptığı anlardan karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Tüzünataç bu sefer de eğlenceli dakikalarını takipçilerine aktardı.

KEYFİNE DİYECEK YOK

Deniz kenarında arkadaşlarıyla poz veren ünlü oyuncu yerinde duramadı. Arkadaşlarıyla sahil kenarında eğlenen güzel oyuncunun yüzünden gülücükler eksik olmadı. Arkadaşları da Tüzünataç’ın eğlencesine dahil oldu.

Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda mavi bikinisiyle zıplayan Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
Kumsalda bikinisiyle eğlenen Berrak Tüzünataç anın tadını çıkardı
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Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
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