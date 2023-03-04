Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?

Ons altın fiyatları ve beraberinde gram altın fiyatı Fed’in faiz artırımları sürdüreceği beklentisi ile gerilerken, son dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile yeniden güçlenmeye başladı. Ons altın tarafından destek alan gram altın fiyatı 2 haftanın zirvesine yükseldi. Peki altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları…
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