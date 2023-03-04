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Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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04 Mart 2023 - 11:55

Ons altın fiyatları ve beraberinde gram altın fiyatı Fed’in faiz artırımları sürdüreceği beklentisi ile gerilerken, son dönemde Fed üyelerinden gelen açıklamalar ile yeniden güçlenmeye başladı. Ons altın tarafından destek alan gram altın fiyatı 2 haftanın zirvesine yükseldi. Peki altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi? Kapalıçarşı’da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber canlı altın fiyatları…

Fed’in şahin tutumlarından etkilenen altın fiyatları, dolardaki gerilemeyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta 1850 dolar seviyelerinden 1838 dolar seviyelerine çekilen ons altın, bu hafta 1820 dolar seviyelerinden 1855 dolar seviyelerine yükseldi. Gram altın da ons tarafından aldığı destekle 2 haftanın zirvesine yükseldi. Hafta içinde 1.103 seviyelerine gerileyen gram altın fiyatı haftayı 1.126 seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın fiyatı ise 1.852 seviyelerine kadar geriledikten sonra haftayı 1.889 seviyelerinde kapattı. Peki 4 Mart 2023 çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın piyasasında yaşanan gelişmeler neler? İşte haberin detayları…

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
Altın fiyatlar hafta başında Fed’in sıkı para politika adımları beklentisi ile baskı yiyerek 1.100 TL bandının altına kadar sarktı. Fed’in beklenenden daha uzun sıkı para politikası adımlarını sürdüreceği ve faiz artırımlarına gideceği yönünde oluşan beklentilerle yükseliş trendine ara veren altın fiyatları, son dönemde tekrar yükselişe geçti. Peki altın fiyatları neden yükseldi? Altın fiyatları için yükseliş devam edecek mi?

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
BOSTİC: FED FAİZ ARTIRIMLARINI YAZ AYLARINDA BİTİREBİLİR

Küresel ölçekte azalan resesyon riski ile beraber para politikalarındaki belirsizlikler altın yatırımcısının fiyatlamalarına yön vermeye devam ediyor. Dün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed’in faiz artırım sürecini yaz mevsiminin ikinci yarısında durdurabileceği yönündeki açıklamaları altın piyasasında yeni bir hareketliliğe neden oldu.

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
GRAM ALTIN 2 HAFTANIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz hafta 1806 dolar seviyelerine çekilerek 2023 yılının dibini gören ons altın, Fed üyelerinin açıklamalarıyla beraber yönünü yukarı kırdı. Altın ons fiyatı yeniden 1850 dolar psikolojik bandının üzerinde fiyatlanmaya başladı. Gram altın da ons tarafından aldığı destekle 2 haftanın zirvesine yükseldi.

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
FED TUTANAKLARI DA FAİZ ARTIRIMLARININ DEVAMINA İŞARET ETTİ

Fed’in son toplantı tutanakları, politika yapıcıların enflasyonu yeniden aşağı çekmek için borçlanma maliyetlerinde daha fazla artışın gerekli olacağını öngördüğünü gösterdi.

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI FED ÜYELERİ İLE YÖN BULACAK

Altın fiyatları makroekonomik veri takvimi ve Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri ile yön bulmaya devam edecek.

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ (TL) 1.126,66
SATIŞ (TL) 1.126,84

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Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 1.868,00
SATIŞ (TL) 1.887,00

 

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR

ALIŞ (TL) 1.040,60
SATIŞ (TL) 1.108,54

 

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ (TL) 7.582,00
SATIŞ (TL) 7.697,00

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.855,13
SATIŞ (USD) 1.855,43

Altın yeniden yönünü yukarı çevirdi! Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar oldu?

Bu haber www.sabah.com.tr den alınmıştır.

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