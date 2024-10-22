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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ”Aralık ayına dikkat edin”

Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ”Aralık ayına dikkat edin”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Ekim 2024 - 15:40
Rekor üstüne rekor kıran altın, tarihi günler yaşamaya devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı.

Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 1

Yatırımcıların heyecanla takip ettiği altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Altın 3019 lirayla tarihi yüksek seviyesini gördü. Merkez bankalarının faiz indirimi sürecine girmesi, Orta Doğu’da yaşanan çatışma ortamı altını güçlendiren sebepler arasında yer alıyor. Ayrıca iç piyasada doların volatil seyretmesi de altını güçlendiriyor.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 2

ONS ALTIN

Ons altın güne 2719 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2718 dolar, en yüksek de 2735 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar 2733 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2992 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2988 lira, en yüksek de 3010 lira görüldü. Şu sıralar 3007 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı’da gram altın 3097 liradan alınırken 3140 liradan satılıyor.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 3

İSLAM MEMİŞ YATIRIMCIYI UYARDI
Yaptığı altın yorumları ile dikkat çeken İslam Memiş, altın yatırımcılarına yönelik yaptığı açıklamada, gram altın fiyatlarında yaşanan gerilemelere rağmen Aralık ayına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 4

ABD seçimlerinin ve faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde büyük etkisi olacağının altını çizen Memiş, Aralık ayında çarşı pazarda büyük hareketlilik beklediğini söyledi.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 5

İslam Memiş, altın ve dövize yatırım yapanların sabırlı olmalarını ve malda kalmalarını tavsiye etti. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin piyasaları daha da dalgalandıracağını ifade ederek gram altının orta vadede yükselişini sürdüreceğini belirtti. Altın borcu olanların ise risklerini gözden geçirmeleri gerektiğini açıkladı.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 6

Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Altın yine ön planda. Mevduattan çıkanlar altın tercih ediyorlar. Önü açık altının. Piyasa genel itibarıyla iyimser. Piyasaları bozacak herhangi bir hamle yok.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 7

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar altın almalı. 3015’e kadar gerilemişti gram altın 3100’den. 3100’den 3015’e kadar gerileyen gram altında bir uyarı yaptım. 3100’e kadar yükselen gram altın 3015’e kadar geriledi, yüzde 50 alabilirsiniz demiştim. Ben korkuyorum, kaygılıyım, altın borcum var diyen, bu ayrı bir şey.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 8

Elinde paran varsa 3000 lira mı 3040 lira mı, ben alırım kenara atarım, riske atmam. Borcumu kapatırım. Orta Doğu’da jeopolitik riskler devam ediyor. Aralık ayında çarşı pazar karışacak. Tufan ABD’den gelecek sonra yurt içi piyasalarda biz bunu hissedeceğiz tahminimce. Sizi aralık ayına hazırlıyorum. Malda kalacaksınız, borçsuz bir şekilde aralık ayında olacaksınız. 5 Kasım’da ABD’deki seçimleri atlatmamız lazım.

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Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ''Aralık ayına dikkat edin'' - Sayfa 9

MART AYINI BEKLEYİN
ABD, tarihinin en riskli ve heyecanlı seçimini yaşıyor. Suikast girişimleri, başkanlık adaylığından çekilmeleri izledik. Bundan sonra net ayağımızın üstüne basıp aralık ayına hazırlanacağız. Bu ay sonuna kadar hiç kimse açıkta kalmamalı. Sessizce mart ayına kadar beklenmeli.

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