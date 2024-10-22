Altın uzmanı İslam Memiş yatırımcıya tarih verdi: ”Aralık ayına dikkat edin”

Orta ve uzun vadeli yatırımcılar altın almalı. 3015’e kadar gerilemişti gram altın 3100’den. 3100’den 3015’e kadar gerileyen gram altında bir uyarı yaptım. 3100’e kadar yükselen gram altın 3015’e kadar geriledi, yüzde 50 alabilirsiniz demiştim. Ben korkuyorum, kaygılıyım, altın borcum var diyen, bu ayrı bir şey.