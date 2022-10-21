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Altın kız Nesrin Baş!

Altın kız Nesrin Baş!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ekim 2022 - 11:17

Altın kız Nesrin Baş

Bu yıl Gençler Avrupa ve U20 Avrupa şampiyonalarında altın, U20 Dünya Şampiyonası’nda bronz alan Beşiktaşlı güreşçi Baş, U23’te de dünya birincisi oldu.

Milli sporcumuz Nesrin Baş, İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenen Dünya U23 Güreş Şampiyonası’nda 68 kiloda şampiyon oldu.

Beşiktaş Kulübü sporcusu olan, Baş finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek başarılarına bir yenisini ekledi. 20 yaşındaki güreşçimiz bu yıl Avrupa U20 Şampiyonası’nda altın, Dünya U20 Şampiyonası’nda bronz, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanmıştı. Nesrin Baş geçen yıl da U20 Dünya ve U23 Avrupa şampiyonalarında bronz madalyanın sahibi olmuştu.

KAMALOĞLU’NDAN BRONZ MADALYA

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Şampiyonada dün ayrıca kadınlar 55 kiloda Elvira KAMALOĞLU, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon’u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

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