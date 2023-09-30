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Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti

Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Eylül 2023 - 16:09
Dilan Polat’ın ablası Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti. O anlar sosyal medyaya gündem oldu.

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