Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti

Hakkındaki iddialardan dolayı son günlerde gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çifti kadar kendisiyle de ilgili iddialar bulunan Sıla Doğu, sosyal medyada açtığı canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti.
Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmesinin yanında küfür ve hakaretler savurdu.
INSTAGRAM’DAN AÇIKLAMA YAPTI
Söz konusu videonun gündem olmasının ardından Sıla Doğu Instagram’dan açıklama yaptı. Doğu, söz konusu videonun daha önce çekilmiş bir video olduğunu söyledi.
Doğu’nun açıklaması şu şekilde: