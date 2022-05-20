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İstanbul’da Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!

İstanbul’da Maltepe Belediyesi’ne rüşvet operasyonu!
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20 Mayıs 2022 - 10:19

Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10’u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye ‘örgütlü olarak rüşvet almak, vermek’ ‘aracılık etmek’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ‘örgütlü olarak Rüşvet almak, vermek’, ‘aracılık etmek’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi’nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10’u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı Operasyon düzenlendi.

 

Son dakika... İstanbulda Maltepe Belediyesine rüşvet operasyonu

KADIKÖY’DEKİ RÜŞVET OPERASYONU

Kadıköy Belediyesi’nde de bu hafta rüşvet operasyonu düzenlenmişti. Operasyon kapsamında 5 ilde 224 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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