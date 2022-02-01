Altaylı: İş Bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı Doktorlara Mahkum Olacağız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün kaleme aldığı yazısında, doktorlar ile ilgili açıklamaları eleştirdi ve “Hekim olmak için önce 6 yıllık bir eğitimi göze alan, ardından uzmanlık için bir iki yıl daha dirsek çürüten ve iki kez Türkiye’nin en ücra yerlerinde mecburi hizmete giden doktorlar bir yandan şiddete, bir yandan hakarete, bir yandan da haksızlığa mahkum edildikçe gitmek istiyorlar” dedi.

Doktorların dertli olduğunu belirterek, “Benim uzunca bir süredir söyleyip durduğum ama her nedense kimsenin ciddiye almadığı “Çocuklarınız belki tedavi edilebilir ama bu sağlık sistemi ve bu kafa ile torunlarınız doktor bulamayacak” öngörüm, siyasi açıklamalarla daha hızlı gerçekleşecek gibi” diye yazdı.

Doktorlardan gelen mektuplara yer veren Altaylı, yazısını “Yani anlayacağınız Suriye’den gelenler arasında pek doktor olmadığı için, ileride Arap ülkelerinde iş bulamayan Pakistanlı ve Afrikalı doktorlara mahkum olacağız. Haberiniz olsun” ifadeleriyle noktaladı.