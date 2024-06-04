Mourinho’yu gölgede bırakacak ismi açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray’ın yaz transfer döneminde yapacağı hamleler hakkında açıklamada bulundu.

Sarı Kırmızılıların büyük isimleri takıma katacağını vurgulayan Rasim Ozan, “Ertem Şener geçenlerde bazı şeyler söyledi. Ben de verdiğim söz gereği bu büyük isimleri açıklayamıyorum.

MOURINHO’YU GÖLGEDE BIRAKACAK İSİMLER

Ancak Galatasaray’ın öyle büyük marka isimlerle anlaşma yapacağı hazırlıklar içinde olduğunu söyleyebilirim ki, bu isimler Mourinho’yu gölgede bırakacak.

Manşeti böyle atalım: ‘Galatasaray, Mourinho’yu gölgede bırakacak transferler peşinde” dedi.

ALİ KOÇ’A TEPKİ

Ali Koç’un Aziz Yıldırım’a karşı olan tavrını eleştiren Rasim Ozan, “Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sokak ağzını iyice benimsemiş. Aziz Yıldırım’a ‘At yalanı, inananı…’ şeklinde konuşuyor.

Galatasaray’da bu tarz bir üslup kullanamazsın. Mustafa Cengiz, üyelere ‘Köfteler’ demiş ve ibra edilmemişti” şeklinde konuştu.