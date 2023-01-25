Oscar adayları belli oldu

23 kategorideki adaylar, Riz Ahmed ve Alison Williams tarafından duyuruldu.

Avatar: Suyun Yolu, en iyi film adayı.

Altın Küre ödüllü “Her Şey Her Yerde Aynı Anda” (Everything Everywhere All At Once), 11 adaylıkla öne çıkan yapım oldu.

Blonde filminde Marilyn Monroe’yu canlandıran Ana de Armas, en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterildi.

Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu ve Ke Huy Quan’ın rol aldığı; Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğini üstlendiği yapım, ‘en iyi film’ kategorisinin yanı sıra ‘yönetmen’, ‘kadın oyuncu’, ‘yardımcı kadın oyuncu’, ‘yardımcı erkek oyuncu’, ‘kostüm’, ‘film müziği’, ‘senaryo’, ‘şarkı’ ve ‘kurgu’ kategorilerinde de Oscar’a aday gösterildi.

Başrolünü Tom Cruise’un oynadığı Top Gun: Maverick, en iyi film dalında aday gösterildi./ Tár’daki rolüyle Cate Blanchett, en iyi kadın oyuncu adayı.

9 dalda aday gösterilen “Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok” (All Quiet on the Western Front), “The Banshees of Inisherin”, “Elvis”, “Avatar”, “The Fabelmans”, “Tár” ve başrolünde Tom Cruise’un rol aldığı “Top Gun: Maverick” en iyi filmler kategorisinde yarışıyor.

“Elvis” 8 dalda yarışıyor.

13 Mart’taki tören Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunda Los Angeles’ta düzenlenecek. Geçtiğimiz yılki törene Will Smith’in komedyen Chris Rock’a attığı tokat damga vurmuştu.

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