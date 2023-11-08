Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır

2. sayfa programına konuk olan 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü.