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Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır

Demet Şener eski eşine ateş püskürdü. İnsan utanır
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Kasım 2023 - 12:39

2. sayfa programına konuk olan 46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü.

46 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Demet Şener, eski eşi milli basketbolcu İbrahim Kutluay hakkındaki sözleriyle dikkat çekti. Çocuklarının masraflarını karşılamadığını iddia ettiği eski eşine tepki gösteren Şener, açtı ağzını yumdu gözünü…

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Kutluay’ın “Çocuklar 4 gün annede, 3 gün bende kalıyor” sözlerine tepki gösteren Demet Şener “Öyle bir şey yok. Çocuklar hep bende kalıyor. Ömer’in diş telini bile yaptırmadı. İnsan bununla ilgili gazeteye çıkmaya utanır!” dedi.

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