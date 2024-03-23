Instagram fenomeni yağ aldırma operasyonundan sonra öldü

Sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Elena Larrea, liposuction (yağ aldırma) operasyonu geçirdikten sonra oluşan kan pıhtısı sebebiyle hayatını kaybetti.
Instagram fenomeni ve hayvan hakları savunucusu Elena Larrea (31) Meksika’da yağ aldırma operasyonu geçirdikten iki sonra geçen salı günü hayatını kaybetti.
Instagram’da 520 binden fazla takipçisi olan Larrea’nın akciğerinde kan pıhtısı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Kan pıhtısına tam olarak neyin neden olduğu hala net değil ancak ölümünün yağ aldırma operasyonunu takip ettiği belirtildi.
Larrea’nın ölümü, kurucusu olduğu istismar ve terk edilmekten kurtarılan atlar için bir sığınak olan Cuacolandia tarafından duyuruldu.
Açıklamada, “Cuacolandia’nın başkanı ve kurucusu Elena Larrea’nın, ne yazık ki dün – 19 Mart 2024 Salı günü saat 15:30’da – akciğerde pıhtı oluşmasına neden olan pulmoner tromboz nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiririz. Bu vakfın cesaretle desteklediği her şeyi hatırlayacağız ve onun için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.