Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Müdür olarak atandığı gün hayatı kâbusa döndü! Meslek hayatını noktalamaya karar verdi

Müdür olarak atandığı gün hayatı kâbusa döndü! Meslek hayatını noktalamaya karar verdi
2 views
27 Temmuz 2022 - 11:59

Ardahan’ın Posof ilçesinde Ensar Kamacı (63) Tapu Müdürlüğü’ne vekaleten müdür atandığı gün telefon dolandırıcısı tarafından 220 bin lira dolandırıldı. Kamacı, borcunu ödeyebilmek için 35 yıllık meslek hayatını noktalamaya karar verdi.

​Hanak Tapu Müdürlüğü’nde şef olan evli ve 3 çocuk babası Ensar Kamacı, Posof Tapu Müdürlüğü’ne vekaleten müdür olarak görevlendirildi. Kamacı işe başladığı ilk gün olan 19 Temmuz’da vatandaşlarla ilgilenirken cep telefonundan arandı. İsminin ‘Didem olduğunu, banka şubesinden aradığını söyleyen kadın, ‘hesabınız ve cep telefonunuzda güncelleme yapacağız’ dedi. Kadının yönlendirmesiyle telefonuna gelen mesajları onaylayan Kamacı, dolandırıcılara 220 bin lira kaptırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Kamacı, suç duyurusunda bulundu. Kamacı, olayın ardından adına bankadan çekilen krediyi ödeyebilmek için 35 yılını verdiği memuriyet hayatına noktayı koydu, emeklilik için dilekçe verdi.

220 bin lirayı taksitle geri ödeme imkanı olmadığını söyleyen Kamacı, şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlarla ilgilenirken telefonum çaldı. Çalıştığım banka şubesinden aradığını ve isminin de Didem olduğunu söyledi. Hesabımda ve bir süre önce değiştirdiğim cep telefonumda güncelleme yapacağını belirtti. Ayrıca bankada bulunan hesabımdan yapmış olduğum EFT ve havaleleri bana belirtti. Ben de bunun üzerine doğru olduğunu anladım. Ayrıca bana EFT ve havale limitini 200 bin TL’ye çıkartayım mı diye sordu. Ben de memur olduğum için 50 bin TL’de kalsın dedim. Ek hesap limitimi kendi isteğim üzerine 25 bin liradan 59 bin liraya çıkardım. Bu onaylamaları cep telefonuma gelen mesajları onaylayarak yaptım. Bu gelen mesajlarda ayrıca kartımın şifresini girmem gerekiyordu. Banka maaş kartımın şifresini de bu hattan gelen mesajlara girdim. Bu arayan Didem isimli şahısla görüşmem aralıklı olarak aynı gün saat 15.00’den 16.30’a kadar sürdü. Banka görevlisi olduğunu söyleyen kadın bugün saat 18.00’den sonra hesapların normale dönecek, ondan sonra işlem yapabileceğimi belirterek mobil bankacılığı da o saate kadar kullanmam gerektiğini söyledi ve telefonu kapattı.”

 

Müdür olarak atandığı gün hayatı kâbusa döndü Meslek hayatını noktalamaya karar verdi

 

Kadının söylediklerinin doğru olup, olmadığını öğrenmek için bankayı aradığını belirten Ensar Kamacı, sözlerine şöyle devam etti:

“Telefonu açan kişiye başımdan geçenleri anlattım. Onlar da bir yanlışlık olmadığını belirtti. Daha sonra da banka hesabımda bloke olduğunu anladım. Çalıştığım bankanın Ardahan şube müdürü olan arkadaşımı aradım. O da Didem isimli bir çalışanlarının olmadığını ve dolandırılmış olabileceğimi belirtti. Tekrar bankamı aradığımda ek hesabımdan 118 bin lira kredi, açık avanstan da 92 bin lira olmak üzere toplam 220 bin lira para çekilmiş dediler. O anda dünya başıma yıkıldı. Nasıl böyle bir hata yaptım. Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Çekilen bu parayı ödeme imkanım yok. Tek maaşla hem evimin geçimini sağlıyorum hem de yaklaşık 5 yıl önce 10 yıllık kredi ile bir ev almış onun taksitini ödüyorum. İcraya düşersem evim de elimden gider diye emekli olup alacağım toplu para ile dolandırıcılara kaptırdığım parayı yatıracağım.”

Yetkililerden yardım isteyen Kamacı, “Kendimi hiç ama hiç affetmeyeceğim. Bir hata yaptım. Çok zor durumdayım. Devlet babamızdan yardım etmelerini istiyorum” diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Putin doğalgaz silahını çektiPutin doğalgaz silahını çekti
Yeni Zelenda’dan bir ilk! Sigaraya karşı savaş açtılar…Yeni Zelenda’dan bir ilk! Sigaraya karşı savaş açtılar…
Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?
Son randevu cinayetiSon randevu cinayeti
Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022?Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Galatasaray’da Okan Buruk neşteri vurdu, 11 ismin üzerini çizdi! Luyindama gerçeği…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Putin doğalgaz silahını çekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yeni Zelenda’dan bir ilk! Sigaraya karşı savaş açtılar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Müdür olarak atandığı gün hayatı kâbusa döndü! Meslek hayatını noktalamaya karar verdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Suriye için her türlü hazırlığı yapıyoruz: Bir gece ansızın…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son randevu cinayeti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi 2022?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2022: YKS 2 yıllık, 4 yıllık bölümlerin üniversite taban puanları açıklandı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aile destek programı ödemeleri ne zaman? Bakanlıktan açıklama
SON DAKİKA HABERLERİ
Alevler Türkiye sınırından görülüyor… Yunanistan’dan yardım çağrısı…Temmuz 26, 2022-4:02 pm
KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM detayı!Temmuz 19, 2022-9:28 am
Son depremler: Deprem mi oldu? 19 Temmuz Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasıTemmuz 19, 2022-9:22 am
2022 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç ekranı ile YDT, AYT, TYT Üniversite sınavı YKS sonuçları sorgulamaTemmuz 18, 2022-10:08 am
Dünya Sağlık Örgütü Gana’da Marburg salgını ilan ettiTemmuz 18, 2022-9:53 am
Türkiye 0-3 Sırbistan (Milletler Ligi üçüncülük maçı)Temmuz 17, 2022-5:46 pm
Son dakika… Manisa’nın Soma ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremTemmuz 17, 2022-5:44 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !