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500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!

500 liralık banknot basılacağı iddiasına yanıt geldi!
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26 Nisan 2022 - 12:54

Hürriyet Gazetesi Yazarı Hande Fırat 500 liralık banknot basılacağı iddiasını köşesine taşıdı. Fırat üst düzey bir yetkilinin verdiği cevabı paylaştı. Üst düzey yetkili Fırat’a 500 TL’lik banknot basılacağı iddiası doğru değil açıklamasında bulundu.

Hürriyet yazarı Hande Fırat, üst düzey ekonomi yönetimiyle görüştüğünü ve 500 liralık banknot basılacağı iddiasının doğru olmadığını yazdı.

Fırat, bugünkü yazısında, “Dolaşımdaki para yetersiz gerekçesiyle 500 liralık banknot basılacağı iddia edildi. Ben de üst düzey ekonomi yönetimine sordum. Edindiğim bilgiye göre 500 liralık banknot basılacağı iddiası doğru değil.  Siyaseten de doğru bulunan bir adım değil. Paranın dijitalleştiği bir dönemde banknot basmak bir yandan da doğru bulunmuyor” ifadesini kullandı.

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