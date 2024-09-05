Ali Koç’tan düğünde konuşmasını beğenmeyen Ayça Çağla Altunkaya’ya uyarı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam evlenen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı’yı yalnız bırakmadı. Nikah sonrası partide gelen misafirlerine teşekkür eden Altunkaya’nın konuşmasını kısa bulan Ali Koç “Çağla yetmez doğru düzgün konuş” dedi. Çağla da “Ama başkanım ben utanırım” diye karşılık verince mikrofonu Acun Ilıcalı aldı.